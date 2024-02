TJDFT elege nova Administração para o biênio 2024-2026

Ao término da sessão, o Presidente do TJDFT, Desembargador José Cruz Macedo, parabenizou os colegas eleitos e desejou muitas felicidades a todos

Em sessão presencial realizada nesta terça-feira, 20/2, o Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) elegeu, por unanimidade, o Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior para ocupar a Presidência do Judiciário do DF durante a próxima gestão. A nova Administração será composta ainda pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati, como 1° Vice-Presidente; o Desembargador Ângelo Canducci Passareli, ocupando a 2° Vice-Presidente do órgão; e o Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, no cargo de Corregedor da Justiça.

Na mesma sessão, ainda foram eleitos os Desembargadores Jair Oliveira Soares e Sérgio Xavier de Souza Rocha para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/DF). Em seguida, o Pleno do TJDFT também escolheu os suplentes daquela Casa. Foram eleitos os Desembargadores Alfeu Gonzaga e Fernando Habibe.

Por sua vez, o Presidente eleito, Desembargador Waldir Leôncio Júnior agradeceu aos demais Desembargadores e Desembargadoras a confiança nele depositada e declarou estar muito honrado. Disse que pretende, passada a eleição, arregaçar as mangas e trabalhar, ouvir os colegas, os assessores, conhecer todos os setores técnicos e se preparar da melhor forma possível para este grande desafio. “Sabemos que não podemos tudo apesar de podermos muito”, disse.

Para finalizar, o Desembargador eleito proferiu palavras de gratidão e reconhecimento a atual gestão, que, para ele, foi primorosa em todos os setores; “geriu com habilidade as pessoas e os recursos. Marcou época. Combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé em Deus e na Justiça”, ressaltou.