Tiro acidental de arma engatilhada fere segurança na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Servidores da Alerj relataram que a arma tinha sido guardada engatilhada e teria disparado por um movimento corporal do segurança

Um disparo acidental feriu um segurança do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na tarde desta quinta-feira, 30. Ronaldo Castro, de 46 anos, foi ferido na perna direita por sua própria arma e levado por bombeiros a um hospital particular. Até à publicação desta reportagem, não havia detalhes sobre seu estado de saúde.

Servidores da Alerj relataram que a arma tinha sido guardada engatilhada e teria disparado por um movimento corporal do segurança. O incidente aconteceu por volta das 13h30 e foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). O Regimento Interno da Alerj proíbe usar armas dentro do prédio. Só servidores do Departamento de Segurança são autorizados fazê-lo, quando em serviço.

Deputado era suplente

Marcelo Dino tomou posse como deputado estadual em 13 de fevereiro, ocupando a vaga do parlamentar Bruno Dauaire, que também integra o União Brasil e se licenciou para assumir a secretaria estadual de Habitação. Dino exerce seu segundo mandato – o primeiro foi na legislatura passada.

Até a publicação desta reportagem, a direção da Alerj não havia se manifestado sobre o episódio. O Estadão procurou o próprio deputado e seus assessores, mas não conseguiu localizá-los.

Estadão Conteúdo