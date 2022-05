Tiririca destoa de colegas e diz não ter recebido recursos do orçamento secreto

O parlamentar já está em seu terceiro mandato, mas tem pouca articulação com seus colegas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Filiado ao partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, o deputado federal Tiririca (SP) diz que não recebeu recursos do orçamento secreto.

O parlamentar já está em seu terceiro mandato, mas tem pouca articulação com seus colegas. Com frequência, senta-se no plenário nas cadeiras reservadas ao visitantes, e não na de deputado. Em 2018, chegou a pensar em não se candidatar, mas foi convencido pelo PL por ser um puxador de votos.

A informação foi prestada pelo deputado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Com os meus cordiais cumprimentos e em resposta ao Ofício Circular n° 0090.22-Presid/CN, informo que não foi indicado por mim emendas de relatoria (emendas do relator geral – RP9) relativas à Lei Orçamentária Anual de 2020 e 2021”, escreveu.

À reportagem, por meio da sua assessoria, Tiririca informou que as emendas que indicou são todas das tradicionais, e que 90% é destinado à saúde e educação.

As informações foram divulgadas após Pacheco protocolar no Supremo Tribunal Federal as informações solicitadas pela ministra Rosa Weber. O campeão de indicações é o senador Márcio Bittar (União-AC), relator do orçamento, com R$ 460,2 milhões. A segunda colocada é a senadora Eliane Nogueira (PP-PI), com R$ 399,2 milhões, mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.