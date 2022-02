Tiago Mitraud (MG) assume liderança do Novo na Câmara

Ao lado de Mitraud, o deputado Marcel Van Hattem (RS) e a deputada Adriana Ventura (SP) serão os novos vice-líderes da legenda na Casa legislativa

O deputado Tiago Mitraud (MG) assumiu nesta terça-feira, 01, a liderança do Novo na Câmara dos Deputados. Paulo Ganime (RJ), líder do partido na legislatura anterior, deixou a liderança e concorrerá ao governo do Rio de Janeiro.

“Hoje o meu amigo @tiagomitraud assume a liderança do @novonacamara. Me despeço do posto com muito orgulho de ter liderado a melhor bancada do Brasil”, escreveu Ganime no Twitter

Ao lado de Mitraud, o deputado Marcel Van Hattem (RS) e a deputada Adriana Ventura (SP) serão os novos vice-líderes da legenda na Casa legislativa.

Ganime afirmou que os novos líderes da legenda seguirão juntos para “aprovar e defender pautas importantes para tornarmos o Brasil mais livre, próspero e seguro!”

Estadão Conteúdo