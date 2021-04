Texto inicial da reforma tributária será apresentado em 3 de maio, diz Lira

Segundo o presidente da Câmara, o Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas

Brasília, DF

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou neste sábado que um primeiro texto da reforma tributária será apresentado no dia 3 de maio, ao destacar que o objetivo da iniciativa é discutir e aprimorar a proposta com a sociedade.



“Como sinalização de que a política do cabo de guerra não vai alterar nossa missão, estaremos tornando pública na segunda-feira (3), a versão inicial do texto da reforma tributária”, informou Lira no Twitter.



“O objetivo é discutir com a sociedade, fazer consultas públicas, receber as críticas e os aprimoramentos, com transparência e participação de todos. Temos de enfrentar os problemas do Brasil, apesar das crises, passageiras”, acrescentou.



Segundo o presidente da Câmara, o Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas. “Mais do que nunca, temos de cumprir nosso dever com a sociedade”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Eleito para o cargo com o apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Arthur Lira sempre defendeu a aprovação de uma reforma tributária.



O governo, entretanto, está na mira de enfrentar uma CPI da Pandemia no Senado. A comissão de inquérito, com maioria de integrantes de oposição e independentes, deve começar formalmente seus trabalhos a partir da próxima semana.

As informações são da Folhapress