Teto do ICMS ganha espaço nas redes com apoio a Bolsonaro

Joana Cunha

São Paulo, SP

O apoio bolsonarista ao projeto de lei complementar que impõe teto ao ICMS sobre combustíveis, aprovado pelo Senado nesta segunda (13), conseguiu ocupar um espaço considerável no debate das redes sociais.

O monitoramento da Map, agência de análise de dados e mídias, no período de 1º a 13 de junho aponta que o assunto alcançou quase 6% das manifestações entre os temas econômicos, quase 75% delas em sinal de apoio.

Os internautas elogiaram Bolsonaro pela medida e criticaram o PT por não ter votado a favor, segundo a Map. A votação é considerada uma vitória para o governo, que travou guerra com os estados, atribuindo a eles a responsabilidade pela alta dos combustíveis.

Por outro lado, a desaceleração do IPCA de maio não conseguiu minimizar as críticas dos internautas à inflação, que segue na liderança dos temas econômicos mais comentados nas redes, com quase 18% de participação, segundo o monitoramento, que trabalha com avaliação qualitativa de uma amostra em um universo de 1,4 milhão de posts no Facebook e Twitter.

Entre os assuntos econômicos, ganha repercussão o descontentamento em relação às finanças pessoais, com quase 26% de participação.