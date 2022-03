Tesoureiro do PSDB cobra ‘ética’ de Eduardo Leite e diz que ele deu prejuízo ao partido

O dirigente tucano lembrou que o gaúcho recebeu R$ 1,2 milhão da legenda para disputar as prévias contra o governador João Doria

A negociação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com o ex-prefeito Gilberto Kassab, que planeja lançar o gaúcho à Presidência da República pelo PSD, causou indignação entre os tucanos. Os dois se reuniram na manhã desta quinta-feira, 15, em São Paulo e estão próximos de chegar a um acordo.

Segundo o tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo, a saída de Eduardo Leite do partido será um “desastre financeiro” . O dirigente tucano lembrou que o gaúcho recebeu R$ 1,2 milhão da legenda para disputar as prévias contra o governador João Doria, que venceu a disputa interna.

“As prévias custaram R$ 10 milhões e só aconteceram porque Eduardo Leite se comprometeu a ficar na legenda se perdesse. É uma questão ética. Por isso fizemos esse investimento. Ele enterrar a carreira se sair do PSDB. Quem vai acreditar em Eduardo Leite depois disso?”, afirmou Gontijo ao Estadão.

Ainda segundo o tesoureiro, o governador do Rio Grande do Sul até agora não chamou o PSDB para conversar.

