Terceira via se torna realidade com Simone Tebet

Ao lado do presidente do Cidadania, o ex-deputado federal Roberto Freire, a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata à presidência da República pelo MDB, afirmou que a população brasileira “clama e chama” por um representante do centro-democrático.

“A nossa missão é pacificar o Brasil, dialogar com o Brasil e resolver os problemas do Brasil”, afirmou a parlamentar.

Segundo Tebet, vivemos um “novo momento” da socidade e que está preparada para “ganhar as eleições” e que o MDB “escutou o clamor” da população e que o partido pretende “combater a miséria e a fome”.

“É o clamor da urgência de um país que é dito celeiro do mundo, mas que não tem capacidade alimentar para os seus filhos. É o clamor da urgência de um país que passa fome”, declarou.

Questionada sobre os problemas enfrentados pela senadora no próprio partido, legenda que tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial, na região Sul, e do ex-presidente Lula (PT), no Nordeste, Simone Tebet disse que “não tem uma unanimidade do partido, mas que terá “a unanimidade nas convenções”.

A articulação interna no MDB vem sendo feito pelo deputado federal Baleia Rossi (SP), que tem, inclusive, utilizado parlamentares de outras legendas para convencer emedebistas a apoiarem a senadora.

A senadora também afirmou que sua proposta de campanha passa por “um ambiente de paz e de pacificação”, mas aproveitou para criticar a atual gestão federal e governos passados.

“O Brasil é muito melhor e muito maior do que os governantes que aí estão”, afirmou após defender “um agronegócio sustentável” que o Brasil precisa deixar de ser “um párea na questão ambiental”.

Ontem, o partido com força municipalista conseguiu o apoio das executivas-nacionais do PSDB e do Cidadania para fechar uma federação, que ainda deverá ser referendado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).