Terça será de depoimentos importantes nas CPIs

A partir das 9h, começa o depoimento do fotógrafo da Reuters que esteve presente nas invasões ocorridas em 8 de janeiro de 2023

O Congresso está considerando o dia de hoje (15) uma ‘super terça’, já que contará com depoimentos importantes nas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) do 8 de Janeiro, onde um fotógrafo será ouvido, das ONGs, que contará com a fala do deputado Ricardo Salles (PS-SP), e do MST, com depoimento do líder do movimento.

8 de janeiro

A partir das 9h, quem depõe é o fotógrafo Adriano Machado, que trabalhou na cobertura das invasões que aconteceram nas sedes dos Três Poderes naquele dia 8 de janeiro pela Reuters, maior agência internacional de notícias do mundo.

Parlamentares que fazem oposição ao governo de Lula (PT) dizem que o fotógrafo foi filmado confraternizando com os manifestantes.

Imagens da CNN divulgadas daquele dia mostram Machado em maio aos invasores que arrombaram a porta que dá acesso à antessala do gabinete da Presidência.

Sobre esse caso, o site oficial do governo publicou uma nota em maio defendendo o fotógrafo:

“O fato é que as alegações contra Adriano Machado são totalmente descabidas. O profissional em questão é um repórter fotográfico e, como tal, foi ao local para cobrir um evento que transpassou a esfera nacional, e transformou-se em uma pauta internacionalmente acompanhada. Além disso, a Constituição Federal de 1988 garante em seu artigo nº 220, que é livre a manifestação do pensamento, sob qualquer forma, e nenhum veículo sofrerá qualquer restrição. E, tendo em vista que a Reuters é uma agência internacional, que fornece material jornalístico a outros veículos de comunicação mundo afora, nada mais natural do que ter profissional no local exercendo sua função”.

ONGs

A partir das 11h, Ricardo Salles, que foi o ministro do Meio Ambiente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vai depor no Senado. Ele será questionado sobre a liberação de recursos públicos para ONGs por parte do governo federal.

MST

Mais tarde, a partir das 14h, João Pedro Stédile, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), prestará esclarecimentos na Câmara sobre as recentes invasões de terra e ocupações promovidas pelo grupo.

Na última quarta-feira (9), Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, falaria na CPI, mas Arthur Lira, presidente da Câmara, aceitou o pedito do PT e cancelou o depoimento.