Temer vota em SP e diz não acreditar em ameaças golpistas de Bolsonaro

Cláudia Collucci

São Paulo, SP

O ex-presidente Michel Temer votou neste domingo (2) em São Paulo. O político do MDB elogiou a candidata do partido Simone Tebet e não quis fazer previsões sobre o resultado da eleição presidencial.

Temer chegou para votar às 10h no Colégio Santa Cruz, em Alto de Pinheiros, acompanhado de assessores. Na eleição para o Governo de São Paulo, o ex-presidente declarou voto para Rodrigo Garcia (PSDB).

O ex-presidente disse não acreditar em ameaças golpistas feitas por Jair Bolsonaro (PL) em caso de derrota no primeiro turno. “Não há o menor clima para isso. A democracia está solidificada no país. Apuradas as urnas, tudo vai ficar tranquilo”.

Sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas, Temer disse que é coisa superada. “Não há nem como comentar sobre esse assunto”. Afirmou que não tem falado com Bolsonaro.

Ele diz recomendar “tranquilidade” ao presidente. “É fundamental para o país que não se leve em conta a vontade dos candidatos, mas sim a vontade do povo brasileiro de querer paz e tranquilidade para poder se desenvolver”.

Ele desconversou sobre um eventual apoio no segundo turno. Sobre Tebet, afirmou acreditar sempre na candidata.

Temer viaja nesta segunda (3) para Londres, onde dará uma palestra.