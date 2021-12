Temer diz que jamais convidou Dallagnol para ir ao Palácio do Jaburu

“Jamais convidei o senhor Dallagnol. Aliás, só soube da existência desse procurador quando ele se exibiu no famoso PowerPoint”, disse Temer

Camila Mattoso

São Paulo, SP

O ex-presidente Michel Temer afirma nunca ter convidado Deltan Dallagnol para uma conversa no Palácio do Jaburu, contrariando o que disse o ex-procurador no domingo (12).

O ex-integrante do MPF fez um vídeo para negar que tivesse pedido em 2019 uma audiência com Bolsonaro e disse que, na verdade, foram interlocutores do presidente que lhe procuraram. Dallagnol afirmou que o mesmo ocorreu em 2016, quando recusou convite no governo Temer.

“Jamais convidei o senhor Dallagnol. Aliás, só soube da existência desse procurador quando ele se exibiu no famoso PowerPoint”, diz ao Painel, da Folha de S.Paulo, o ex-presidente.