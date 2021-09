Temer: com muita frequência, instituições saem do seu quadrado constitucional

Autor da “carta à nação” assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que selou a “trégua” entre o Executivo e o Judiciário, Temer ainda voltou a clamar pela harmonia entre os poderes no Brasil

Sem citar nenhum dos três Poderes, o ex-presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 15, que as instituições brasileiras “saem do seu quadrado constitucional” com muita frequência.

“Eu percebo, com muita frequência, que as instituições saem do seu quadrado constitucional. Eu chamo de quadrado constitucional as competências e as funções que foram dadas pela soberania popular”, afirmou Temer em painel do ciclo de debates virtuais ‘Um Novo Rumo para o Brasil’, organizado por quatro partidos políticos – MDB, PSDB, DEM e Cidadania.

Autor da “carta à nação” assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que selou a “trégua” entre o Executivo e o Judiciário, Temer ainda voltou a clamar pela harmonia entre os poderes no Brasil. Segundo o ex-presidente, a paz é um princípio constitucional que deve ser respeitado. “Basta que nós ajamos no sentido de pacificar o País, de fazer relacionamento entre poderes, dar ao povo esta visão de que todos estamos todos trabalhando pela paz interna”, seguiu. “Isso faria muito bem como está fazendo muito bem essa iniciativa”, acrescentou Temer, sobre a rodada de debates.

Bolsonaro costuma acusar ministros do STF de extrapolar seus limites constitucionais quando tomam decisões contrárias ao governo ou aos seus apoiadores mais próximos.