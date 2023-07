Tebet discute com Haddad Orçamento de 2024, que prevê corte de R$ 2,6 bi em gastos da Fazenda

Tebet disse que Haddad já sabe do tamanho da redução do orçamento da Fazenda, já que o ministro faz parte da JEO

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira (27) que veio ao Ministério da Fazenda discutir o Orçamento de 2024 e explicar ao ministro Fernando Haddad o corte de R$ 2,6 bilhões nos recursos da Fazenda para o próximo ano. Também vieram para o encontro o secretário-executivo do Planejamento, Gustavo Guimarães, e o secretário do Orçamento, Paulo Bijos.

Tebet disse que Haddad já sabe do tamanho da redução do orçamento da Fazenda, já que o ministro faz parte da Junta de Execução Orçamentária (JEO), onde o tema é previamente discutido, e acrescentou que o próprio Ministério do Planejamento terá um corte de 30% das despesas discricionárias. Segundo a ministra, a opção do governo é de preservar os recursos de ministérios finalísticos, com garantia de execução de políticas públicas e investimentos.

