Quem é Marcio Pochmann, novo presidente do IBGE

Como a data de posse ainda não foi definida, o diretor de pesquisa Cimar Azeredo está temporariamente à frente da presidência do órgão

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, anunciou que o economista Marcio Pochmann, que chegou a participar da transição de governo após a eleição de Lula, será o novo presidente do Intituto Brasileiro de Geogradia e Estatística (IBGE). Ele, que já atuou como professor, se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 2011 e chegou a participar de três eleições.

Pochmann tem 61 anos e se aposentou na Unicamp, onde dava aulas, em 2020. Mesmo assim, seguiu como professor colaborador, mas foi desligado pelo Instituto de Economia pelo tempo que permanecer na presidência do IBGE. Ele já publicou 60 livros ligados à economia, e um deles, A Década dos Mitos, o fez vencer o prêmio Jabuti na categoria Economia, Administração, Negócios e Direito.

Na vida política, os frutos demoraram a ser colhidos. Pochmann disputou as eleições para prefeito de Campinas-SP em 2012, quando chegou a ir para o segundo turno, mas foi derrotado por Jonas Donizette, e em 2016, quando ficou apenas em 3º.

Em 2018, disputou para deputado federal, mas garantiu apenas a vaga de suplente. Marcio já foi secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade durante o governo de Marta Suplicy (PT), em São Paulo. Também já presidiu a Fundação Perseu ABramo, ligada ao PT, entre 2012 e 2020, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2007 e 2012.

IBGE

Como a data de posse ainda não foi definida, o diretor de pesquisa Cimar Azeredo está temporariamente à frente da presidência do órgão.

Nos quase sete meses em que ficou à frente do IBGE, Cimar enfrentou desafios como a conclusão do Censo de 2022, prejudicado após sucessivos adiamentos. Com o apoio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Azeredo coordenou um mutirão que incluiu quase 16 milhões de brasileiros na contagem populacional.

De acordo com o blog da Natuza Nery, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não foi avisada sobre a troca. O IBGE é ligado ao Planejamento.