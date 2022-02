TCU abre investigação a cartão corporativo de Bolsonaro

Nos três anos, os gastos com os cartões corporativos chegaram a R$ 29,6 mi, cerca de 19% a mais que o total de Dilma e Temer

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma investigação sobre “possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos” de Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo. O pedido de apuração foi encaminhada ao tribunal pelo senado Fabiano Contarato (PT-ES).

Segundo o senador, houve “aumento considerável” das despesas presidenciais durante o mandato de Bolsonaro e apontou um possível uso indevido desses recursos. A investigação será coordenada pelo ministro Antonio Anastasia.

Nos três anos de governo Bolsonaro, os gastos com os cartões corporativos chegaram a R$ 29,6 milhões, cerca de 19% a mais que o total somado utilizado nos quatro anos de Dilma Roussef (PT) e Michel Temer (MDB).

“A atual gestão vem utilizando os cartões corporativos de modo indiscriminado e com pouca responsabilidade fiscal, o que contrasta com a grave situação em que vivem as contas públicas do governo federal”, escreveu Contarato.

Ainda de acordo com o senador, as despesas de 2021 alcançaram o valor de R$ 11,8 milhões, sendo a maior registradas desde 2014.