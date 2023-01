Tarcísio vai discutir agenda ambiental com Al Gore em Davos

O encontro tem como objetivo ressaltar que a sustentabilidade e preservação ambiental são temas importantes

João Pedro Pitombo

Salvador, BA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai se encontrar na próxima quinta-feira (19) com Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos entre 1993 e 2001 e vencedor do prêmio Nobel da Paz por sua atuação no combate ao aquecimento global.

O encontro, que acontece em meio ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, tem como objetivo ressaltar que a sustentabilidade e preservação ambiental são temas importantes na agenda do novo governo. Para isso, Tarcísio pretende mostrar que São Paulo possui o maior mercado de economia verde do Brasil e é um dos protagonistas na geração de energia limpa.

O movimento em direção à agenda ambiental do estado acontece no momento em que o governador enfrenta um fogo cruzado nesta área após unir a secretaria de Meio Ambiente às pastas de Infraestrutura e Logística com o objetivo de acelerar o processo de licenciamento ambiental em São Paulo.

Especialistas da área ambiental demonstram preocupação com a fusão e dizem temer que a pauta de meio ambiente fique em segundo plano no novo governo.

Além do encontro com Al Gore, agenda de Tarcísio de Freitas em Davos também inclui reuniões com bancos de investimentos, CEOs de empresas e representantes da OCDE e da ONU.