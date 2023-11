Tarcísio reforça confiança em votação da privatização da Sabesp neste ano

“A gente segue confiante”, disse Tarcísio, que classificou como um sucesso a audiência pública realizad

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado (PL), reforçaram, na manhã desta terça-feira, 21, a expectativa de que a privatização da Sabesp seja votada ainda neste ano. Segundo eles, a trâmite da Proposta de Lei (PL) está dentro do cronograma e deve ir ao plenário na primeira semana de dezembro.

“A gente segue confiante”, disse Tarcísio, que classificou como um sucesso a audiência pública realizada na semana passada para discutir o tema. “Houve a oportunidade de todos os lados falar e se manifestar […] acho que foi um debate extremamente rico e extremamente proveitoso”, afirmou.

Na mesma linha que o governador, André do Prado disse estar confiante na manutenção do calendário. “Que deve corresponder a uma votação no início de dezembro”, comentou.

O governador e o deputado estadual deram as declarações durante entrevista coletiva em meio às obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô.

Estadão Conteúdo