Tarcísio promete sede administrativa para o centro, mas erra nome de bairro

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), prometeu levar a sede administrativa para o centro da capital paulista como forma de solucionar a situação da região chamada de “Cracolândia”, durante o primeiro debate do segundo turno para o governo de São Paulo, na TV Bandeirantes, nesta segunda-feira (10). Tarcísio, no entanto, errou ao falar o nome do bairro.

“A gente tem uma proposta muito importante de construir o centro administrativo de São Paulo na região da praça Princesa Isabel trazendo o centro do governo de São Paulo para o Campos dos Elíseos. Quando você leva o Poder para o centro você traz o centro de urgência, você fica comprometido com o problema. É uma componente para você resolver o problema da Cracolândia”, disse ele, escorregando no nome do bairro, que se chama Campos Elíseos e não “Campos dos Elíseos”.

Na sequência, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que se enrolou ao pronunciar Anhangabaú, disse discordar da proposta de seu rival.

“Eu sou contra levar o Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo. Vai gastar um dinheirão para fazer outro palácio e não vai acontecer nada, porque o centro de São Paulo está precisando de morador.

É o contrário. Tem muito emprego no centro de São Paulo, não tem é morador. Nós precisamos relativizar o centro o dia inteiro, e não só no período diurno”, afirmou.

Carioca, Tarcísio tem sido constantemente sobre seus conhecimentos sobre o estado paulista. Entre as polêmicas nas redes sociais, o fato de Tarcísio ter esquecido o local onde vota foi um dos destaques.