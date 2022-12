Tarcísio fala em eterna gratidão a Bolsonaro após ser alvo de críticas de base radical

Tarcísio escreveu que “o coração do cara por trás do presidente da República poucos têm o privilégio de conhecer”

São Paulo – SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou neste domingo (11) em suas redes sociais agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro (PL), após ser alvo de críticas da militância bolsonarista nos últimos dias.

Em um post com uma foto ao lado de Bolsonaro, Tarcísio escreveu que “o coração do cara por trás do presidente da República poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão”.

A publicação ocorre após Tarcísio ter entrado na mira da base radical ao ser fotografado sorrindo ao lado do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, considerado por eles um inimigo, e ao dizer, na mesma semana, que nunca foi um bolsonarista raiz.

Em grupos de conversa e nas redes sociais, foi chamado de oportunista e até traidor diante desses episódios, que se somam à insatisfação pelo baixo número de bolsonaristas escolhidos por ele até agora para a equipe de transição e para o futuro secretariado.

O governador eleito disse em entrevista à CNN, na segunda-feira (5), que nunca foi “bolsonarista raiz” e que não quer entrar em uma “guerra ideológica” em seu governo.

A fala ampliou o burburinho que já ocorria após um encontro com Moraes, no apartamento do magistrado, em São Paulo, na última sexta (2).