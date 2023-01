Tarcísio encontra Lula pela 3ª vez, avalia ver deputados e insiste em porto de Santos

Convocado para participar da reunião com governadores, ele também avalia se encontrar pela primeira vez com deputados federais

PAULA SOPRANA

SÃO PAULO, SP

Pela terceira vez em um mês, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reúne com o presidente Lula em Brasília nesta sexta-feira (27).

Convocado para participar da reunião com governadores, ele também avalia se encontrar pela primeira vez com deputados federais e conversar com o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) sobre o Porto de Santos.

A Lula o aliado de Jair Bolsonaro (PL) vai pedir financiamento para a saúde, como perdão ou renegociação de dívidas de hospitais filantrópicos, e reajuste da tabela SUS, referência para a remuneração do governo a prestadores de serviço.

Em almoço de comemoração ao aniversário de São Paulo na quarta-feira (25), o chefe do Executivo paulista afirmou que o repasse de verbas para a saúde não é uma demanda exclusiva de São Paulo, mas uma preocupação geral dos governadores que se encontrarão com o presidente.

Tarcísio também pedirá apoio para obras de mobilidade. “Vamos falar de trem intercidades, de linha de metrô, de metrô para o ABC, para Guarulhos e de obras na Baixada Santista”, disse.

Embora seja uma das prioridades, a desestatização do porto de Santos não deve ser um tema posto à mesa na reunião com Lula. Tarcísio pretende levar novos argumentos a Márcio França, que já descartou a possibilidade de conceder a área quando foi designado à pasta, em dezembro do ano passado.

O governo paulista, no entanto, vê abertura do governo para dialogar sobre o tema. No encontro bilateral de Lula e Tarcísio, em 10 de janeiro, o petista teve uma postura não dogmática sobre o assunto, segundo membros da equipe de Tarcísio, e pediu uma apresentação à equipe de parcerias e investimentos.

Em evento em Heliópolis durante a semana, Tarcísio disse que respeitará a decisão final do governo federal, mas que vai insistir no assunto. As privatizações estão no centro do seu plano de governo, e a concessão de Santos é vista por ele como a “redenção da Baixada Santista”.

Tarcísio também pretende se reunir com deputados federais paulistas na noite de quinta-feira (26) para falar de projetos que auxiliem o estado. Ainda não há confirmação sobre esse encontro. O chefe do Executivo paulista ainda não se reuniu com deputados estaduais.

O governador esteve com Lula pela primeira vez em 9 de janeiro, um dia depois da invasão e da depredação da sede dos Três Poderes por bolsonaristas. Ele considerou não comparecer à reunião com governadores, mas mudou de ideia após conversar com diferentes autoridades.

Em seu discurso na ocasião, mencionou Deus, afirmou estar feliz de participar e enalteceu a “capacidade do diálogo”. Também cumprimentou Lula e disse que tem que aprender sobre São Paulo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

“A pacificação demanda gestos de todos, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, dos Estados”, afirmou.

Um dia depois, o governador se encontrou reservadamente com Lula. Eles trataram de porto de Santos e de obras na região, além de repasses para a saúde.

Participaram também Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República), Rui Costa e Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo. O encontro foi amistoso e Lula publicou foto apertando a mão de Tarcísio nas redes sociais.