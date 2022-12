Tarcísio diz que pode congelar tarifas de ônibus, trem e metrô em SP

“Acho uma coisa muito viável. É questão de acertar o tamanho do subsídio, mas acho muito viável de acontecer”, disse. O valor das tarifas de cada meio de transporte é de R$ 4,40

Paula Soprana e Carlos Petrocilo

São Paulo, SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (7) que está disposto a congelar as tarifas de ônibus, trem e metrô na capital paulista em 2023. Segundo ele, as negociações estão em andamento com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que um seria entusiasta da medida.

“Acho uma coisa muito viável. É questão de acertar o tamanho do subsídio, mas acho muito viável de acontecer”, disse. O valor das tarifas de cada meio de transporte é de R$ 4,40 atualmente.

Em relação a uma possível implantação da tarifa zero, por outro lado, Tarcísio diz que a ideia é difícil e desafiadora, mas será debatida. Um estudo sobre a viabilidade da gratuidade no transporte público é conduzido na capital a pedido do prefeito.

“[Estaremos] abertos para discutir isso com a prefeitura, e temos sido parceiros nisso. Só que eu vejo uma dificuldade financeira de isso se sustentar”, afirmou, acrescentando que seria necessário aplicar a tarifa zero aos três modais ao mesmo tempo.

Procurado pela reportagem na tarde desta quarta, Nunes não respondeu se deverá congelar a tarifa de ônibus. A reportagem também enviou questionamento à Secretaria de Comunicação da prefeitura.

Publicamente, o prefeito não descarta aumentar o valor da tarifa de ônibus no ano que vem. O reajuste não foi aplicado em 2022 para não prejudicar o governador Rodrigo Garcia (PSDB) na corrida eleitoral em outubro.

Na capital, existe uma dificuldade de, dentro do modelo de integração entre ônibus, trens e metrô, alterar a tarifa de apenas um modal. Enquanto a prefeitura administra a operação dos ônibus, cabe ao governo do estado gerenciar as linhas férreas.

Segundo cálculos da SPTrans, atualmente já existe uma diferença entre o valor da passagem definido pela prefeitura (R$ 4,40 desde janeiro de 2020) e o seu custo, de R$ 7,96. Para amenizar de alguma forma esse impacto no bolso do cidadão, a prefeitura repassa às empresas de ônibus um subsídio, renomeado como tarifa de remuneração.

A gestão Nunes transferiu R$ 4,6 bilhões às empresas neste ano –em 2021, o repasse foi de R$ 3,3 bilhões. O valor, contudo, é considerado insuficiente entre os empresários do setor.

De acordo com a SPUrbanuss, sindicato das empresas que operam o transporte público na cidade, os gastos do serviço chegam a R$ 10 bilhões –e o setor arrecada no máximo metade deste valor com a cobrança de tarifa aos passageiros, ainda segundo o sindicato.