Tarcísio diz que Flávio tenta se mostrar aberto ao diálogo e nega tom eleitoral após exaltar balanço em SP

JOÃO PEDRO ABDO

FOLHAPRESS

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta quinta-feira (18) seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência em 2026 e disse que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está tentando se mostrar aberto ao diálogo com o mercado e indicando a promessa de uma linha econômica como a de Paulo Guedes no governo de seu pai.



Preferido por políticos do centrão e expoentes da Faria Lima, Tarcísio fez um evento no Palácio dos Bandeirantes para exaltar as ações de seu governo em São Paulo, apresentando um balanço de 2025 e destacando os avanços na segurança -uma das pautas que devem marcar as eleições do ano que vem.



Questionado se a iniciativa seria um marco inicial da pré-campanha, Tarcísio negou. “É só o balanço que fazemos todo ano.”



Em relação à candidatura de Flávio, o governador disse que ele “está tentando demonstrar que é um cara aberto ao diálogo”. “Se eleito, é um presidente que vai dialogar com governadores de oposição, com o Congresso, com o Judiciário. Ele está dizendo que está pronto para conversar com o mercado, que vai ter uma linha na economia como Paulo Guedes. Flávio está dando as diretrizes para seguir em frente.”



Tarcísio já havia manifestado apoio ao senador em 8 de dezembro, depois de Flávio anunciar que havia sido escolhido pelo pai como candidato do bolsonarismo em 2026. A indicação do filho do ex-presidente acabou se tornando um revés para o governador, cujos aliados nutriam a expectativa de que ele fosse escolhido por Bolsonaro como sucessor para o próximo ano.



Os problemas no fornecimento de energia elétrica na capital paulista, que foi alvo de disputa de narrativas políticas com o governo Lula (PT), foram abordados pelo governador, que atacou o desempenho da Enel e afirmou que a concessionária “não tem condições” de continuar prestando os serviços.



“Ela perdeu completamente a sua reputação. Não há mais confiança. É uma empresa que não vem pagando as suas multas, que não vem executando a sua manutenção, que não vem investindo em material, que não vem investindo em equipe e que não vem investindo em automação”, afirmou.



Tarcísio enalteceu dados de São Paulo na segurança pública, destacando a menor taxa de homicídios entre os estados do país (6,4 mortes por 100 mil por habitantes, contra média nacional de 21,2).



O estado, porém, registra a maior quantidade de homicídios ocultos, segundo dados do Atlas da Violência. A categoria contabiliza mortes violentas sem causa determinada e inclui possíveis homicídios.



O estado teve 4,8 dessas mortes por 100 mil habitantes, contra a média nacional de 1,7. Somados, todos os índices de homicídio deixam São Paulo na segunda colocação.



Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na terça-feira (16), Flávio poderia tirar Tarcísio de eventual segundo turno caso ambos disputassem a Presidência em 2026.



No cenário de primeiro turno que inclui o congressista e o chefe do Executivo paulista, Flávio tem 23%, e Tarcísio, 10%, enquanto Lula fica com 41%.



No segundo turno, Lula marca 10 pontos de vantagem sobre ambos. O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente registra 36%. Em confronto com o governador, Lula venceria com 45% ante 35% de Tarcísio.