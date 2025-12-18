Menu
Mundo
Centro cultural Kennedy Center em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

Direção da instituição aprovou a mudança em reconhecimento ao papel de Donald Trump na renovação administrativa e financeira do centro cultural

Redação Jornal de Brasília

18/12/2025 16h20

Foto: Mandel Ngan/AFP

O Kennedy Center, um centro de artes cênicas emblemático da capital dos Estados Unidos, passará a se chamar “Trump-Kennedy Center” em homenagem ao presidente Donald Trump, anunciou o porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (18).

A direção do centro, da qual Trump expulsou democratas no início deste ano, votou a favor da mudança devido ao “trabalho incrível” do mandatário republicano na renovação da instituição, “não só do ponto de vista de sua residência, mas também de suas finanças e sua confiança”, afirmou Karoline Leavitt em uma mensagem no X.

AFP

