Centro cultural Kennedy Center em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

O Kennedy Center, um centro de artes cênicas emblemático da capital dos Estados Unidos, passará a se chamar “Trump-Kennedy Center” em homenagem ao presidente Donald Trump, anunciou o porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (18).

A direção do centro, da qual Trump expulsou democratas no início deste ano, votou a favor da mudança devido ao “trabalho incrível” do mandatário republicano na renovação da instituição, “não só do ponto de vista de sua residência, mas também de suas finanças e sua confiança”, afirmou Karoline Leavitt em uma mensagem no X.

AFP