Tarcísio: Turma mentirosa fala que tarifa da Sabesp aumentou

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que há “turma mentirosa” dizendo que a tarifa da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) aumentou após a privatização durante balanço de sua gestão em 2025 nesta quinta-feira, 18, no Palácio dos Bandeirantes. A gestão estadual tem defendido que o aumento de 6,11% nas contas se deve somente à reposição inflacionária do IPCA acumulado entre julho de 2024 e outubro de 2025.

“Para aquela turma mentirosa que fala ‘ah, a tarifa aumentou’, olha o depoimento que tivemos. Seis milhões de pessoas beneficiadas com a tarifa social”, disse Tarcísio. “A lei federal fala em 50% de desconto, nós temos 50%, 72% e 78%. Sustentamos isso com apoio do fundo de universalização, sem destruir valor do meu parceiro privado.”

De acordo com o governo, a recomposição tarifária seguiu o previsto no contrato, levando-se em conta a inflação acumulada nos 16 meses iniciais desde a desestatização, em julho de 2024. Nos próximos ciclos, o cálculo voltará a ser baseado em 12 meses

Tarcísio disse que o contrato da Sabesp prevê investimentos para universalização do saneamento até 2029 e argumentou que os baixos índices históricos de tratamento de esgoto em municípios como Guarulhos, Perus, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato refletem “décadas de ausência de planejamento e investimentos”. O Estado foi governado pelo PSDB desde 1994.

Ele afirmou ainda que parte desse passivo começou a ser enfrentada com a ampliação do acesso à água e ao esgoto, inclusive em áreas informais e favelas que antes estavam fora do contrato. O governador mencionou também um segundo ciclo de investimentos até 2034, voltado à modernização da rede e à redução de perdas, e disse que o volume total previsto, de R$ 260 bilhões, não permite soluções imediatas para problemas estruturais acumulados ao longo de anos.

Estadão Conteúdo