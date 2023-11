Tarcísio critica tarifa zero de Nunes em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a proposta do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de instituir a tarifa zero no sistema de ônibus da capital paulista aos domingos ou no período noturno a partir do próximo ano. “Sou absolutamente contra”, disse o governador na tarde desta sexta-feira (24).

“Eu não consigo ver viabilidade em colocar um sistema de 8,3 milhões de passageiros com tarifa zero, que tem estrutura de custos completamente diferentes”, disse.

Segundo o governador, o orçamento de outras políticas públicas terá que ser sacrificado para sustentar um sistema de transporte sem custo aos passageiros. “Tarifa zero é algo que não faz sentido, não se sustenta e nós não vamos embarcar”, disse no Palácio dos Bandeirantes após participar de um evento com representantes do agronegócio paulista.

O prefeito propôs estudo sobre a tarifa zero a menos de um ano das eleições municipais em que irá tentar a recondução ao cargo. Segundo Nunes, o benefício irá custar R$ 400 milhões e os primeiros testes serão realizados a partir de dezembro.

Nesta sexta o governador prometeu elevar o tom contra os servidores estaduais que votaram indicativo de greve para a próxima terça-feira (28). “A gente não pode ser escravizado por meia dúzia de pessoas de um sindicato que tem uma pauta própria, que está olhando para o próprio umbigo. Nós não vamos tolerar esse tipo de coisa”, disse o governador.