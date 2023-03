Tarcísio concede medalha a ministro de Lula por ação no litoral de SP

A região foi atingida por fortes chuvas e deslizamentos de terra durante o Carnaval. Ao menos 65 pessoas morreram

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concedeu na última sexta-feira (10) a Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo a José Múcio Monteiro, ministro da Defesa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Governo de São Paulo, a condecoração foi entregue em razão do “apoio e suporte do Ministério da Defesa às ações de defesa civil desempenhadas no Litoral Norte – especialmente São Sebastião”. A região foi atingida por fortes chuvas e deslizamentos de terra durante o Carnaval. Ao menos 65 pessoas morreram.

Entre as ações do ministério na ocasião estavam o uso de aeronaves das Forças Armadas para deslocamento e o envio do porta-aviões da Marinha do Brasil, que deu suporte às equipes que atuaram em São Sebastião.

“Essa é uma justa homenagem a quem nos estendeu a mão quando mais precisamos. Agradecemos muito o apoio do Ministério da Defesa nesse desastre. Tivemos uma atuação eficiente e coordenada para atender a população e o grande vencedor foi o cidadão, que se sentiu amparado naquele momento de dificuldade”, afirmou Tarcísio de Freitas.

O ministro da Defesa agradeceu a honraria. “Estou extremamente honrado com essa homenagem. Saiba que sempre poderão contar conosco.”

A honraria funciona também como mais um movimento do governador de São Paulo para se afastar do bolsonarismo. A união de forças entre o governo Lula e o governo Tarcísio de Freitas nas ações de recuperação do litoral norte de São Paulo após as fortes chuvas do final de semana foi exaltada por ambos, em mais um sinal de aproximação entre os opositores políticos, e se tornou um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoiou Tarcísio nas eleições de 2022.

Segundo o governo, a ‘Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo’ é um modo de reconhecer os serviços “prestados nas atividades relacionadas à Defesa Civil e que se tornaram merecedoras do reconhecimento público”. Podem recebê-la pessoas físicas, jurídicas e as organizações civis ou militares.

A medalha foi instituída em 1987 e entregue pela primeira vez em dezembro de 1989 para 26 autoridades do Sistema Estadual de Defesa Civil.