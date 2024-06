Talíria Petrone recebe apoio de Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York

O ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio declarou nesta sexta-feira (28) apoio à deputada federal Talíria Petrone, pré-candidata do PSOL à prefeitura de Niterói. Os dois estiveram juntos no Cidades do Futuro, organizado pela Red Futuro, que reúne os principais expoentes do cenário político mundial, entre hoje e amanhã, em São Paulo.

“Vocês têm uma oportunidade incrível de ter uma líder que mudará muitas coisas para melhor. Talíria Petrone é essa líder. Ela fará as mesmas coisas que fizemos em Nova York. Criar uma educação infantil universal para as crianças que dela necessitam, implementar um novo acordo verde, a oportunidade de ter uma cidade mais limpa para combater as alterações climáticas, ter menos poluição e vidas mais saudáveis. Este é o tipo de líder que faz uma mudança real”, declarou Bill de Blasio com o respaldo bem-humorado de Talíria Petrone.

“Tenho certeza que a gente pode fazer de Niterói uma referência! Cuidado, Nova York”, disse a deputada.

O Cidades do Futuro — que tem a participação de mais de 20 personalidades internacionais — pensa no poder local a partir de uma perspectiva inclusiva, justa, sustentável, humana e segura é essencial para a construção de sociedades mais democráticas.