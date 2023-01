‘Ta na Hora do Jair já ir Embora’, hit das eleições, levanta o público na posse de Lula

A música “Tá Na Hora do Jair Já Ir Embora” levantou o público do Festival do Futuro, em Brasília

A música “Tá Na Hora do Jair Já Ir Embora” levantou o público do Festival do Futuro, em Brasília, que aguardava para cantar o grande hit das eleições de 2022, que cravava a derrota de Jair Bolsonaro (PL), nas urnas. Os músicos Juliano Maderada e Thiago Doidão, autores da canção, subiram ao palco logo após da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso. Leia também Dino afirma que atos golpistas serão apurados

Lula critica ‘minoria violenta e antidemocrática’, prega união e chora após receber a faixa

Ministério dos Povos Originários vai priorizar demarcação de terras, diz Guajajara Os apoiadores do presidente acompanharam a transmissão do discurso do presidente em telões, entre aplausos a figuras como a ex-presidente Dilma Rouseff e vaias a Arthur Lira, presidente da Câmara, e a Augusto Aras, procurador-geral da República. Maderada retoma a agenda de shows do Festival do Futuro, foi interrompida para acompanhar a cerimônia de posse. A previsão é de que o evento aconteça até às 3h da manhã. São esperados ainda os shows de BaianaSystem, que terá como convidada Margareth Menezes, ministra da Cultura de Lula, Pabllo Vittar e Valesca Popozuda. O show voltou a ser interrompido para que o público acompanhasse a continuação da cerimônia, quando Lula passou em revista pelas Forças Armadas.