Suspeitos do caso Marielle Franco serão levados para presídio federal de Brasília

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Os três suspeitos que foram presos na manhã deste domingo (24) em operação da Polícia Federal, por envolvimento no caso Marielle Franco, serão enviados para um presídio federal de Brasília.

A expectativa é que o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio passem a noite presos na capital federal.

Os três presos na manhã deste domingo foram inicialmente encaminhados à Polícia Federal no Rio. Eles têm previsão de chegada a Brasília no fim da tarde.

Ainda não há definição se eles serão separados e para qual unidade prisional serão encaminhados. No entanto, está definido que serão levados para um presídio federal –ou mais de um.

Na manhã deste domingo, a Polícia Federal realizou a operação Murder Inc. e prendeu três suspeitos de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, além da tentativa de matar a assessora Além dos mandados de prisão, a polícia cumpre 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), todos no Rio.

A operação é realizada no domingo para surpreender os suspeitos, de acordo com as primeiras informações. Há a suspeita de que eles tentariam fugir.

A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Também neste domingo, o presidente da União Brasil, Antonio Rueda, informou que vai pedir a abertura de processo para a expulsão do deputado Chiquinho Brazão, após a sua prisão.

O partido vai se reunir na próxima terça-feira (26) para tomar uma decisão sobre o futuro do parlamentar.