Suspeito de desvio de verbas, deputado fez live com sorteio de dinheiro

O parlamentar afirmou que o dinheiro sorteado na transmissão era fruto de doações de prefeitos, empresários e pré-candidatos maranhenses

O deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL) sorteou prêmios em dinheiro numa live realizada em dezembro por meio de um perfil seu numa rede social.

Com prêmios que iam de R$ 500 a R$ 2.000, a transmissão terminou com a distribuição de um valor total de cerca de R$ 50 mil.

Deputada estadual, sua esposa, Detinha, também participou da live. Ambos pertencem ao PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro.

À imprensa, o parlamentar afirmou que o dinheiro sorteado na transmissão era fruto de doações de prefeitos, empresários e pré-candidatos maranhenses.

Procurada, a secretária do deputado se comprometeu a mandar o posicionamento do parlamentar sobre o caso assim que possível.

Deputado foi alvo de operação da PF Maranhãozinho é pré-candidato ao governo do estado e foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) relacionada a desvio de verbas de prefeituras relacionadas a emendas parlamentares.

A suspeita é de que parlamentares cobram comissão para indicar recursos do Orçamento a uma determinada prefeitura. O dinheiro seria pago por empresas interessadas nas obras e serviços ou pelo próprio agente público.

De acordo com investigações da PF, a relação de parentesco e ligações pessoais de Maranhãozinho com prefeitos e secretários municipais fazem parte do modus operandi para desvio de dinheiro em áreas como saúde e infraestrutura.