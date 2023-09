Suplicy é diagnosticado com Parkinson e tem tratamento com Cannabis medicinal

O petista procurou especialistas após seu médico geriatra, Nelson Carvalhaes, percebeu os primeiros sinais da doença

O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) foi diagnosticado, no final do ano passado, com a doença de Parkinson. Até o momento, o político apresenta sintomas leves.

As informações são da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O petista procurou especialistas após seu médico geriatra, Nelson Carvalhaes, percebeu os primeiros sinais da doença. “Ele detectou, mas não havia nada pormenorizado”, explicou Suplicy.

Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. A principal característica dela são tremores progressivos.

Segundo Suplicy, inicialmente ele não havia notado os sinais. “Só mais tarde, conversando com a doutora Luana Oliveira, é que fui percebendo os sintomas”, explicou. A neurologista integra o núcleo de Cannabis Medicinal do hospital Sírio-Libanês.

Após o diagnóstico, o petista iniciou o tratamento com a Cannabis medicinal e defende que sua distribuição seja regulamentada no país para que pacientes que não têm condições econômicas consigam adquiri-lá.

“Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco. E algum desequilíbrio, que o fazia quase cair ao tropeçar em algum objeto.”, diz.