STJ analisa pedidos para anular investigação da rachadinha

Sessão que analisará os pedidos de Flávio começa às 14h desta terça (23)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma nesta terça-feira (23) a análise de de três habeas corpus do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) relacionados à investigação sobre a “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando ainda era deputado.

A sessão começa às 14h. O julgamento ocorreria na semana retrasada, mas foi interrompido graças a um pedido de vista do relator, Felix Fischer.

Nos habeas corpus, a defesa de Flávio questiona o compartilhamento de relatórios do Coaf com o Ministério Público que apontam movimentações suspeitas na conta do senador.

Os advogados do senador também contestam fundamentação para a quebra de sigilo bancário e fiscal e argumenta que todas as diligências do inquéritos autorizadas na primeira instância da Justiça são nulas.