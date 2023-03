STJ adia julgamento sobre foro de Cláudio Castro em ação sobre desvios na saúde

Castro foi denunciado por participação em esquema de desvio de verbas na área da saúde quando era vice-governador de Wilson Witzel

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou novamente o julgamento de recurso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pede que processo contra ele seja mantido no STJ. A análise foi interrompida por pedido de vista da ministra Nancy Andrig.

Até agora, seis ministros votaram pela manutenção do julgamento no STJ, e apenas um (Benedito Gonçalves) votou para que o governador seja julgado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro.

Castro foi denunciado por participação em esquema de desvio de verbas na área da saúde quando era vice-governador de Wilson Witzel. Após a perda de foro de Witzel, que sofreu impeachment em 2021, o relator enviou os autos para a primeira instância.

A defesa de Castro recorreu da decisão sob o argumento de que agora é governador e tem foro privilegiado no STJ.

