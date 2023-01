STF vota afastamento de Ibaneis Rocha

Até o momento, os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin votaram para a manutenção do afastamento do mandatário

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta quarta-feira (11), o julgamento sobre o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador do Distrito Federal.

O governador foi afastado na madrugada da última segunda (09), por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

A decisão de afastá-lo por 90 dias saiu apenas algumas horas após um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadir e destruir as sedes do Congresso Nacional e do STF, além do Palácio do Planalto.

No documento, Moraes justificou o afastamento de Ibaneis se baseando na suposta omissão e conivência do governador e de diversas autoridades da área de segurança e inteligência com os manifestantes.

“Absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos”, diz o documento.

Em contrapartida, a defesa do governador afirma que havia um plano de ação elaborado e, por alguma razão, ele não foi cumprido.