STF responde Bolsonaro com revogação da prisão de blogueiro

De acordo com o ex-senador da República, Magno Malta, o blogueiro e apoiador do presidente Bolsonaro, Oswaldo Eustáquio teve sua prisão revogada pelo STF

Após o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) divulgar a carta à nação, em tom apaziguador com o Supremo Tribunal Federal (STF), integrantes da base aliada do governo se decepcionaram com a postura do chefe do executivo. Contudo, a ação do presidente rendeu também alguns recuos da Suprema Corte.

De acordo com o ex-senador da República, Magno Malta, o blogueiro e apoiador do presidente Bolsonaro, Oswaldo Eustáquio teve sua prisão revogada pelo STF. A informação, que ainda é nova, foi compartilhada na rede social do ex-parlamentar. Confira.

Nas próximas horas, o ministro Alexandre de Moraes deve avaliar um pedido de habeas corpus ajuizado por deputados federais da base do presidente Bolsonaro e deferir o pedido de Zé Trovão.

Moraes pediu prisão de blogueiro na quinta (9)

Moraes determinou, na quinta-feira (9), uma nova ordem de prisão ao blogueiro bolsonarista, que se encontrou no México com o líder caminhoneiro Marcos Antônio, o Zé Trovão.

O ministro do STF tomou a decisão após Oswaldo participar de uma transmissão ao vivo com Zé Trovão. Na ocasião, ele incitou atos violentos contra a Suprema Corte no dia 7 de setembro. Com isso, o blogueiro passou a ser alvo da investigação que apura os atos antidemocráticos no dia da Independência.

Avaliações da posição de Bolsonaro

No dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, apoiadores do presidente mobilizaram manifestações com pautas antidemocráticas. Alguns manifestantes reivindicavam a saída dos ministros do STF e pediam intervenção militar com Bolsonaro no poder.

Durante o ato, Bolsonaro discursou para a multidão em Brasília e São Paulo. Diante de seus apoiadores, o presidente criou mais tensão entre os poderes com palavras desafiadoras para a Suprema Corte e seus ministros.

Mais tarde Bolsonaro solta uma carta à nação que decepciona seus apoiadores. Em tom apaziguador e capitaneado pelo ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro pediu desculpas e disse que nunca teve a intenção de criar tensão entre os poderes. O atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, compartilhou um vídeo em que fala sobre o posicionamento de Bolsonaro.

“Com essa nota á nação, Bolsonaro derrubou a tese da esquerda que falava em golpe no Brasil. O presidente é um estadista, não golpista”, disse Onyx.