STF permite que Carlos Bolsonaro acesse inquérito sobre espionagem ilegal da Abin

Em sua primeira manifestação pública sobre o caso, Carlos afirmou ter pedido o acesso aos autos, mas a solicitação não havia sido analisada

O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou o acesso do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) aos autos da investigação sobre espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Nesta segunda-feira (29), buscas e apreensões foram feitas pela Polícia Federal e Carlos foi alvo da operação que investiga o uso irregular da Abin durante o governo do pai do vereador, Jair Bolsonaro (PL).

Em sua primeira manifestação pública sobre o caso, Carlos afirmou ter pedido o acesso aos autos, mas a solicitação não havia sido analisada. Assim, segundo ele, não foi possível “que se tome conhecimento dos fatos em apuração”.

Após o comunicado, o Supremo informou que o acesso foi liberado, também por meio de nota. A defesa do vereador deve buscar o material no prédio do STF.

“Sobre a nota da defesa do Carlos Bolsonaro reclamando que não teve acesso à íntegra da investigação da Operação Vigilância Aproximada, o STF respondeu que já foi liberado, mas que os advogados precisam buscar no gabinete”, afirmou o tribunal.