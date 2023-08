STF deve começar a julgar primeiros denunciados por 8/1 em setembro

As audiências para ouvir os réus e testemunhas foram conduzidas entre 26 de junho e 1º de agosto por juízes auxiliares do gabinete de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu as audiências de 228 acusados de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a Corte, os primeiros casos serão liberados para julgamento em 30 dias.

As audiências para ouvir os réus e testemunhas foram conduzidas entre 26 de junho e 1º de agosto por juízes auxiliares do gabinete de Moraes. De acordo com os dados do STF, foram realizadas 719 oitivas, todas por videoconferência.

Após cada audiência, os advogados e a PGR receberam o prazo de cinco dias para analisar o conteúdo. Passado esse prazo, Moraes fará a análise de eventuais pedidos de diligências das partes. Em seguida, a PGR e a defesa têm prazo de 15 dias para as alegações finais.

