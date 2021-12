Sorte: que tal ganhar o Tríplex mais famoso do Brasil?

Com R$ 19,90, você entra no sorteio para faturar o apartamento no Guarujá de 215,200 m², que foi símbolo da Lava Jato e era atribuído ao Lula

Imagine por R$ 19,90 poder passar a vida toda num apartamento virado para a Praia das Astúrias, no Guarujá, área nobre do litoral Sul de São Paulo? Da sacada do imóvel, ver o vai e vem das ondas e acompanhar de camarote uma das mais belas queimas de fogos do país nesta época do ano?

O triplex ocupa uma posição generosa: está localizado entre os 16º e 18º pavimentos do Edifício Salinas do condomínio Solaris e conta com um área privativa de 215,200 m², um área comum de 82,692 m², totalizando 297,892 m². Esses atributos revelados seriam por si só já grandes atrativos para quem quer morar bem num lugar luxuoso. Mas o que o Brasil todo sabe é que, mais que cômodos, área construída, área comum, posição geográfica, o tríplex oferece a seu próximo comprador um glamour.

Desde 2014, quando a imprensa trouxe à luz a primeira reportagem sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher, a ex-primeira-dama Marisa Letícia ao imóvel, o bem ficou famoso. Foi justamente aquele fato que levaria para atrás das grades o líder petista detentor de dois mandatos à frente da Presidência do país.

Lula havia sido condenado em segunda instância no caso que ficou conhecido como o triplex em Guarujá (SP) no dia 24 de janeiro de 2018. Na ocasião, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão – pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro – em regime fechado.

O ex-presidente foi acusado pelo Ministério Público de receber propina da empreiteira OAS. A suposta vantagem, no valor de R$ 2,2 milhões, teria saído de uma conta de propina destinada ao PT em troca do favorecimento da empresa em contratos na Petrobras.

A vantagem teria sido paga na forma de reserva e reforma do apartamento triplex no Guarujá, cuja propriedade havia sido ocultada das autoridades. Mas, com Lula já solto, A Procuradoria da República no DF reconheceu a prescrição e pediu o arquivamento das acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do tríplex do Guarujá (SP). Em 2018, o imóvel mais famoso do país foi invadido a mando do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, candidato à Presidência da República. Ele e Lula foram denunciados dois anos depois pela ocupação.

Naquele ano, logo após ter seu recurso negado e sua pena aumentada para 12 anos e um mês de prisão, o ex-presidente fez um discurso na Praça da República, em São Paulo, quando afirmou que pediu ao “pessoal do Boulos” para ocupar o imóvel. Depois de várias confusões, o bem finalmente acabou num leilão na internet. O empresário brasiliense Fernando Gontijo arrematou sozinho o apartamento que um dia teria sido de Lula no mesmo valor do que teria sido a propina recebida pelo ex-presidente: um lance de R$ 2,2 milhões.

Única exigência é ter 18 anos

Agora, três anos depois, o mesmo empresário quer passar para frente o imóvel e usando a mesma ferramenta que lançou mão na época para adquiri-lo: a internet e por sorteio. Sim. O imóvel está incluído entre outros prêmios da plataforma digital chamada Pancadão de Prêmios. “Esse imóvel tem seu próprio valor, que é o de qualquer outro com 215 metros quadrados na praia do Guarujá, e tem também o valor histórico, de ter sido motivo de tanta controvérsia na história recente do nosso país”, diz Fernando Gontijo.

Qualquer pessoa pode participar. Basta ter mais de 18 anos e assinar a plataforma — que oferece conteúdo jornalístico e de entretenimento. Toda semana, sempre aos sábados, são sorteados prêmios como carros, motos, iPhones, PlayStations, eletroeletrônicos e outros telefones celulares. O prêmio final será o triplex.

A assinatura custa R$ 19,99 e concede ao assinante um cupom com um número da sorte, válido por quatro semanas. Os ganhadores dos prêmios são os assinantes cujos números da sorte coincidem com a loteria federal. Na plataforma, há a opção de o assinante comprar mais quatro cupons, totalizando cinco números da sorte. Esses números são cumulativos. Ou seja, se não interromper a assinatura, o cupom continua válido e ele ganha um novo número da sorte no mês seguinte. Assim, concorre aos prêmios todos e ao triplex com os números que conseguir acumular até o sorteio do imóvel.

O ganhador do prêmio terá motivos para comemorar. O primeiro deles é o fato de possuir um imóvel pomposo e caro pela bagatela de R$ 19,90. Virado para o mar, qualquer um fica importante dentro daquelas paredes. Ele só não conseguirá se manter no anonimato. Além da procura aguçada da imprensa do país todo pelo novo proprietário do imóvel da discórdia, ele sempre será identificado como o homem que comprou o triplex do Lula, de dona Marisa, do Moro, do Boulos, invadido pelo MTST, da Lava Jato.