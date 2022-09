Soraya relata ameaças após ter feito críticas a Bolsonaro em debate

Soraya Thronicke (União Brasil-MS), candidata a presidente.

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ofereceu reforço da polícia legislativa a Soraya Thronicke (União Brasil-MS), candidata a presidente.

Senadora, ela relatou ao colega de Casa que tem recebido ameaças nas redes sociais desde que fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate entre candidatos, no último domingo (28).

No encontro, a candidata disse que o presidente era tchutchuca com homens, mas tigrão com mulheres, e prometeu “entregar muita coisa”. Ela já conta com proteção da Polícia Federal e está avaliando a proposta de Pacheco.