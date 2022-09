Soraya pergunta ao padre se ele não tem medo de ir para o inferno

A discussão esquentou após a resposta do padre, que afirmou que Soraya era falaciosa e queria enganar o cidadão

A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) entrou em um embate com o candidato Padre Kelmon (PDT) durante o debate realizado pela TV Globo e conduzido por William Bonner. Em um momento mais quente da discussão, a candidata perguntou se o padre não tinha ‘medo de ir para o inferno’.

A candidata perguntou para quantas pessoas o padre havia dado a unção durante a pandemia da Covid-19 e terminou questionando se Kelmon não se envergonhava de apoiar um governo que ‘gerou tantas mortes’.

A discussão esquentou após a resposta do padre, que afirmou que Soraya era falaciosa e queria enganar o cidadão.

Logo depois, a candidata chamou Kelmon de ‘cabo eleitoral’ do candidato Jair Bolsonaro (PL). Em resposta, o padre a chamou de ‘cabo eleitoral’ do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A discussão gerou uma interrupção no debate e o tempo de Soraya foi reconstituído.

Na continuação da pergunta, foi que o questionamento foi feito. “Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias e esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo. O senhor não tem medo de ir para o inferno não?”, disparou.

“Só se morre de Covid nesse país, só se morre de Covid nesse mundo. São falácias. Eu não tenho medo de ir pro inferno, pois todo dia morro um pouquinho pelo evangelho. A senhora não sabe o que significa isso ao mandar um padre para o inferno”, respondeu o padre.