Solidariedade fecha acordo para absorver Pros e cumprir cláusula de barreira

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP

O Solidariedade, partido presidido pelo deputado federal Paulinho da Força, chegou a acordo para a incorporação do Pros nesta segunda-feira (17). Com isso, a sigla manterá o nome e o número e cumprirá os requisitos necessários para ultrapassar a cláusula de barreira.

Segundo Paulinho, a escolha pela incorporação em vez da fusão que havia sido anunciada se deu por causa da maior facilidade nos trâmites burocráticos. Entre outros requisitos, a incorporação não exige a elaboração de um novo estatuto.

Ao cumprir a cláusula de barreira, o Solidariedade terá acesso ao fundo partidário e também o direito de veicular propaganda gratuita em rádio e TV durant e as campanhas eleitorais.

A bancada do Solidariedade passará a ter oito deputados federais. O presidente da sigla será Eurípedes Gomes Júnior, com Paulinho como vice. Segundo o líder da Força Sindical, foi acordado um revezamento na presidência, que voltará ao seu grupo político depois do mandato de Eurípedes.

Os nomes mais conhecidos do Pros, atualmente, são Pablo Marçal, eleito deputado federal, e Nise Yamaguchi, que não se elegeu. Paulinho disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que tem conversado com Marçal sobre a sua continuidade na legenda.

As dívidas do Pros, segundo Paulinho, giram em torno de R$ 25 milhões, valor similar ao patrimônio que tem a sigla.