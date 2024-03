Só deus sabe o quanto sonhamos com esse dia’, diz Anielle

Neste domingo (24), Anielle Franco, a Ministra da Igualdade Racial, expressou pelas redes sociais o alívio pela captura dos três suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

Irmã de Marielle, que foi morta a tiros em março de 2018, Anielle compartilhou a notícia da prisão dos mandantes.

“Só deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?Agradeço o empenho da PF, do gov federal, do MP federal e estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da Justiça! Grande dia!”, escreveu.

Anielle Franco