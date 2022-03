Skaf poderá ser vice de Tarcísio na disputa pelo Governo de São Paulo

O ex-presidente da Fiesp inclusive já consultou pessoas próximas sobre a possível mudança de rota -o plano original era o de ser candidato ao Senado

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Paulo Skaf (MDB) foi consultado por aliados de Tarcísio de Freitas e poderá ser o vice do ministro da Infraestrutura na chapa para disputar o Governo de São Paulo.

O ex-presidente da Fiesp inclusive já consultou pessoas próximas sobre a possível mudança de rota -o plano original era o de ser candidato ao Senado.

Caso a ideia prospere, ele se filiaria ao Republicanos ou ao PP, em aceno a partidos aliados, dado que Tarcísio deve ir para o PL do presidente Jair Bolsonaro.

Devido ao cargo que ocupou por 17 anos, Skaf é identificado com São Paulo e poderia ajudar a compensar a falta de familiaridade do carioca Tarcísio com o estado, flanco que já está sendo explorado por adversários.

Skaf é próximo de Bolsonaro e faz parte do Conselho da República desde fevereiro de 2021.

Outra opção estudada é Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor de Barretos. Ele é bem visto porque poderia ajudar a rebater críticas aos erros do governo federal durante a pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ex-comandante da Rota e atual diretor-presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), o bolsonarista Ricardo Nascimento de Mello Araújo também é um dos cotados.