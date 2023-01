Sistema do CNJ é invadido e Alexandre de Moraes determina a própria prisão

O CNJ agora investiga se foi um ataque hacker ou uma brincadeira de um funcionário com acesso ao sistema de registros de mandado de prisão

O sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça (CNI) sofreu com uuma invasão na noite de quarta-feira (4). Foi publicado um documento de prisão do ministro Alexandre de Moraes assinado pelo próprio ministro do STF, com comentários irônicos sobre o magistrado.

“Condeno a ‘mim mesmo’ por litigância de má fé, multa de R$ 22.991.544,60 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), correspondente a 2% (dois por cento) da causa aqui arbitrado. Determino, ainda, à Secretaria Judiciária e à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, ambas desse Tribunal Superior Eleitoral, os imediatos bloqueios de todos os meus bens e de minha família até o efetivo pagamento da multa imposta”, disse um trecho do documento.

O mandado falso já foi retirado do sistema, e o CNJ agora investiga se foi um ataque hacker ou uma brincadeira de um funcionário com acesso ao sistema de registros de mandado de prisão.