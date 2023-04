Sindicalistas veem retomada de laços com trabalhador em viagem de Lula à China

“Os empresários sempre foram convidados, os trabalhadores, não. É uma dívida que se equilibra”, diz Juruna

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

Os presidentes das três maiores centrais sindicais confirmaram presença na comitiva de Lula para a China na próxima semana.

Além de Sergio Nobre (CUT) e Miguel Torres (Força Sindical), que integravam a lista de participantes da visita cancelada no final do mês passado, Ricardo Patah, da UGT, também vai.

Para João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, a viagem é mais um sinal da reaproximação com a cúpula do governo, após longo período em que eles deixaram de acompanhar as comitivas presidenciais. “Os empresários sempre foram convidados, os trabalhadores, não. É uma dívida que se equilibra”, diz Juruna.

Ricardo Patah afirma que a representação dos trabalhadores não participava de uma viagem como essa há uma década. Ele diz que pretende conhecer o sistema das empresas de comércio online, como a Shein.

Para Miguel Torres, o foco da visita será um encontro com a federação nacional dos sindicatos da China. A relação com a entidade asiática se intensificou em 2021, quando os chineses ofereceram recursos de combate à Covid para o Fórum das Centrais Sindicais.