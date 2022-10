Sindicalistas pedem para Moraes veicular campanha na TV e no rádio contra assédio eleitoral

Assinam o documento entidades como CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical e UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Joana Cunha

São Paulo, SP

As centrais sindicais enviaram um pedido ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, para veicular uma campanha em rádio e televisão contra o assédio eleitoral.

“Tendo em vista o número crescente de denúncias de assédio eleitoral -as formalizadas por meio da página da internet do Ministério Público do Trabalho já somam mais de mil e várias estão documentadas com vídeos- e a proximidade do 2º turno, é imprescindível uma ação contundente e urgente do TSE na defesa da liberdade de convicção política e do direito fundamental ao voto livre e secreto”, diz a carta das centrais.

Assinam o documento entidades como CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).

O grupo também pediu uma reunião com o ministro para tratar do assunto.

Depois que o número de registros de assédio eleitoral disparou após o 1º turno, as centrais criaram um canal de denúncias em conjunto para reunir os casos e repassar ao Ministério Público do Trabalho.