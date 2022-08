Simone Tebet confirma que foram cotadas Eliziane Gama e Mara Gabrilli para vice

Apesar de não ter confirmado, a ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), chegou a ser apontada

A senadora e candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet (MS), declarou na tarde desta segunda-feira, 1º, que foram cotadas Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) para ocupar a vice na sua chapa. Uma terceira mulher, do PSDB, também está sendo ventilada, mas não foi divulgada pela candidata. “Qualquer um dos três nomes que foram apresentados a mim são excelentes”, disse.

Apesar de não ter confirmado, a ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), chegou a ser apontada para compor a chapa.

A senadora afirmou que se reúne hoje em São Paulo com os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do MDB, Baleia Rossi, e do Cidadania, Roberto Freire, para tratar do assunto. A declaração foi dada durante entrevista aos jornalistas, após evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Freire acompanhou a candidata no encontro.

Simone disse que a decisão de ter uma chapa puramente feminina foi balizada por duas pesquisas qualitativas. “As pesquisas qualitativas viram que o que o Brasil mais quer é o que o coração de uma mulher tem para oferecer”, afirmou, reforçando que um eventual governo será “afetivo e acolhedor”.

Estadão conteúdo