Simone Tebet: a cobiçada noiva do dia

Correligionários tentavam inviabilizar a candidatura emedebista ao Palácio do Planalto em favor do ex-presidente Lula

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que disputa hoje uma nova votação para ser a candidata do MDB Nacional à presidência da Republica, tem sido cortejada nos bastidores por candidatos ao posto de vice na chapa.

A parlamentar federal conseguiu há pouco contornar uma manobra de correligionários ligados ao senador Renan Calheiros (AL), que tentavam inviabilizar sua candidatura em favor do ex-presidente Lula.

Cotada para ser vice na chapa de Tebet, a também senadora Eliziane Gama (MA), filiada ao Cidadania, porém, poderá enfrentar problemas dentro do próprio partido.

A congressista foi a única da legenda a votar em favor da candidatura do tucano Izalci Lucas (DF), pela federação PSDB/Cidadania, ao governo do Distrito Federal, o que prejudicou as ambições políticas da colega de partido, a deputada Paula Belmonte (DF).

O voto foi entendido nos bastidores da então pré-campanha da deputada como “inesperado” e “imperdoável”.

O Jornal de Brasília apurou que esse sentimento de possível traição partidária fez com que o casal Belmonte se movimentasse para que Paula seja a indicada por Roberto Freire à vice de Tebet, que, além de lidar com conflitos dentro do MDB, terá de atuar para amenizar problemas na federação PSDB/Cidadania.

O mesmo grupo havia indicado o senador Tasso Jereissati (CE) ao segundo posto na chapa, mas acabou recuando, abrindo espaço para um possível disputa de nomes no Cidadania.