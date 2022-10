‘Sigo aliado de Bolsonaro, mas converso com todos’, diz governador reeleito do AM sobre Lula

Lima disse ter sido reeleito mesmo com os ataques. “Nenhum governador foi tão atacado quanto eu fui”

Vinicius Sassine

Reeleito governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) disse que segue aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que está disposto ao diálogo com o presidente eleito Lula (PT).

“Sigo aliado do presidente Bolsomaro, mas sou eleito governador de todo o Amazonas”, afirmou. “Todo aquele que é eleito é eleito pela maioria. Para defender a população do Amazonas, converso com todos.”

Lima disse ter sido reeleito mesmo com os ataques. “Nenhum governador foi tão atacado quanto eu fui.”