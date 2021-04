Seríamos o quarto país que mais vacina se todas fossem aplicadas, diz Bolsonaro

Presidente exaltou a entrega de mais de 50 milhões de doses contra a covid. País vacinou 11,67% da população até então

O presidente Jair Bolsonaro exaltou, na tarde deste sábado, o próprio governo federal ao falar sobre a distribuição de vacinas contra a covid-19 no Brasil. Bolsonaro relembrou que chegou-se à marca de 50 milhões de doses disponibilizadas aos estados e municípios.

“Ultrapassamos a marca de 50 milhões de vacinas contra a covid disponibilizadas. No total, nosso governo já distribuiu 53,4 milhões de doses aos estados, das quais cerca de 32 milhões foram aplicadas”, citou o presidente. “Somos o quinto país que mais vacina no mundo. Com a aplicação de todas, seríamos o quarto.”

Atualmente, de acordo com os gráficos do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford, o Brasil é mesmo o quarto país do mundo que mais vacina, ficando atrás de Estados Unidos, Índia e China.

Porém, quando é levada em consideração o número de habitantes, o país cai para a décima posição, com 11,67% da população vacinada. A nação que lidera é Israel, com 61,68% das pessoas já imunizadas. O país, inclusive, passou a permitir a circulação de pessoas sem máscara de proteção facial em locais públicos, dado o nível da imunização.

Bolsonaro falou em aplicação pois algumas unidades da federação optam por guardar algumas das doses recebidas para aplicação da segunda dose nos pacientes, para garantir que não haverá problemas na imunização. É o que faz o Distrito Federal, por exemplo. A capital do país recebeu, na madrugada de sexta (16), 72,8 mil doses. Destas, 23.535 foram separadas para aplicação posterior.